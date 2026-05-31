Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов сообщил, что отклонил предложение «Аль-Иттихада» во время работы в «Ференцвароше».

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Тогда я был занят своим клубом, не отвлекался на звонки.  У нас были четкие задачи — выиграть Кубок и чемпионат, что мы и сделали.  Естественно, хотели попасть в Лигу чемпионов, был сконцентрирован только на этом.

Если поступает звонок, то у него может быть два варианта развития.  Первый — продолжение обсуждений.  А второй вариант — все ограничивается одним звонком.  И это был тот случай, когда не было мотивации продолжать диалог.  Был полностью сфокусирован на своей команде», — цитирует Черчесова «СЭ».

Напомним, Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 по 2023 годы.