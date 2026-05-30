Сразу два европейских топ‑клуба нацелились на 17‑летнего нападающего норвежского «Будё‑Глимт».

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, датчанином Миккелем Бро Хансен всерьёз заинтересовались испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити». Ранее интерес к нему проявляли итальянский «Ювентус», нидерландский «Аякс» и «Ньюкасл».

Миккель Бро перебрался в «Будё‑Глимт» из датского «Орхуса» в феврале 2025 года. В норвежском клубе он пока выступает за вторую команду. За основу Бро сыграл 3 матча в чемпионате Норвегии.

Бро — игрок и капитан юниорской сборной Дании (U17). В 15 матчах за команду он отметился 12 забитыми мячами и 2 результативными передачами.