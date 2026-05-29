Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, вероятнее всего, выйдет в стартовом составе парижского клуба на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/26 против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает издание L'Equipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По информации источника, вместе с 27-летним россиянином с первых минут на поле могут появиться Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими, которого при необходимости способен заменить Уоррен Заир-Эмери. В средней линии ожидается выход Жоау Невеша, Витиньи и Фабиана Руиса, а в атаке — Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ и Усмана Дембеле.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провёл десять матчей, в которых пропустил 12 мячей и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности. Во всех турнирах сезона на счету российского вратаря 26 игр, 27 пропущенных голов и 12 «сухих» встреч.

Финал между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.