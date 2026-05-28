Лондонский «Арсенал» может расстаться с бразильским нападающим Габриэлем Жезусом в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Давид Орнштейн, действующие чемпионы Англии рассматривают вариант продажи 29-летнего форварда. По данным источника, на футболиста уже поступило несколько предложений от других клубов.

Контракт Жезуса с «канонирами» рассчитан до июня 2027 года, однако руководство готово к его уходу при подходящих условиях. Эксперты оценивают потенциальную трансферную стоимость игрока примерно в 20 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Жезус провёл 14 матчей в составе «Арсенала», забив три мяча.