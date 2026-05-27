Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев — это явление. Посмотрите на игру "Балтики". Кто у нас на протяжении 70-80% чемпионата играл в регулярный прессинг практически всю игру? Они практически все 90 минут бегали, не останавливаясь. Вот это было явление. Сам Андрей Викторович Талалаев вот это принёс своим поведением, своей эмоциональностью. Моуринью тоже ведь выбивал. Но это нормально. Для меня игра "Балтики" нестандартная, в такой футбол у нас не играют», — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!".

Напомним, что "Балтика» финишировала на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.