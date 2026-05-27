Национальная команда Нидерландов разместила в социальной сети Х список футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.
Вратари: Марк Флеккен, Робин Руфс, Барт Вербрюгген.
Защитники: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Дензел Думфрис, Йоррел Хато, Ян Паул ван Хекке, Юрриен Тимбер, Микки ван де Вен.
Полузащитники: Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Тен Копмейнерс, Тейани Рейндерс, Мартен де Рон, Гус Тиль, Квинтен Тимбер, Матс Виффер.
Нападающие: Брайан Бробби, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Джастин Клюйверт, Ноа Ланг, Дониэлл Мален, Крисенсио Саммервилл, Ваут Вегорст.