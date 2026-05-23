Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед», Бруну Фернандеш, стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/2026, как сообщает пресс-служба турнира.
В текущем сезоне Английской Премьер-лиги португальский футболист сыграл 34 матча, забив восемь голов и отдав 20 результативных передач.
За тур до конца «Манчестер Юнайтед» забронировал за собой серебро чемпионата, занимая третью строчку с 68 баллами после 37 матчей. Команда также гарантировала себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.