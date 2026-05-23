Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Что за сезон… С первого дня мы понимали, чего хотим, и что для этого нужно. Мы трудились, сражались и отдавали все силы на каждой тренировке и в каждом матче.

Это был непростой путь, но вместе мы справились. Спасибо, что верили в нас, и были с нами во время каждого шага на этом пути», — сказал Роналду на своей странице в соц. сети.

«Аль-Наср» занял 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, опередив «Аль-Хиляль» на 2 балла. В нынешнем сезоне Роналду провел за команду 30 матчей, забил 28 голов и сделал две голевые передачи.