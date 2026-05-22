Испанский вингер Педро Родригес по окончании этого сезона покинет римский «Лацио».

«Матч с "Пизой" станет моим последним в этой футболке.  Надеюсь увидеть вас всех на стадионе.  Надеюсь, вы сможете быть там ради меня.  Но я понимаю, что этот год был очень трудным и сложным для всех, и я уважаю ваше решение.  Для меня было настоящей честью носить эту футболку с этой эмблемой на груди.  Всегда один из вас.  Вперед, "Лацио"!» — цитирует испанца сайт «орлов».

В этом сезоне 38-летний Педро сыграл за «Лацио» 32 матча, забил в них 4 гола и сделал 2 ассиста.  За итальянский клуб он выступал с 2021 года.  Также в его карьере были «Рома», «Челси» и «Барселона».