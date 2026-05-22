Испанский вингер Педро Родригес по окончании этого сезона покинет римский «Лацио».

«Матч с "Пизой" станет моим последним в этой футболке. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе. Надеюсь, вы сможете быть там ради меня. Но я понимаю, что этот год был очень трудным и сложным для всех, и я уважаю ваше решение. Для меня было настоящей честью носить эту футболку с этой эмблемой на груди. Всегда один из вас. Вперед, "Лацио"!» — цитирует испанца сайт «орлов».

В этом сезоне 38-летний Педро сыграл за «Лацио» 32 матча, забил в них 4 гола и сделал 2 ассиста. За итальянский клуб он выступал с 2021 года. Также в его карьере были «Рома», «Челси» и «Барселона».