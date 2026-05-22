Защитник «Барселоны» Кристиан Кристенсен продолжит выступать за «сине-гранатовых».  Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Кристиан Кристенсен — защитник «Барселоны» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «Барселоны» и Кристенсен договорились о продлении контракта с понижением зарплаты.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30-го июня этого года.  Срок нового контракта — 2 года.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оказывает огромное доверие Кристенсену благодаря его игровым качествам, а также универсальности и опыту.

В нынешнем сезоне датчанин провел за «сине-гранатовых» 12 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.