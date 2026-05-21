Грозненский «Ахмат» намерен перед началом следующего сезона укрепить центр обороны.

Георгий Джикия globallookpress.com

По данным издания Sport Baza, главным кандидатом на трансфер является Георгий Джикия, который сейчас выступает за турецкий «Антальяспор».

По итогам этого сезона команда покинула Суперлигу, и 32‑летний Джикия хочет играть в более сильном клубе.

Переход Джикии в «Ахмат» лично лоббирует главный тренер Станислав Черчесов, отлично знающий возможности игрока по «Амкару» и сборной России.

Сейчас Джикия оценивается в 1,5 млн евро, в этом сезоне он сыграл 17 матчей и забил в них 2 гола.