На заседании в Стамбуле Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую концепцию турниров для мужских национальных сборных, которая вступит в силу с 2028 года.

По информации пресс-службы союза, после детального анализа существующих форматов для мужских сборных и проведения консультаций с национальными ассоциациями УЕФА, была принята новая концепция. Она будет реализована после Евро-2028.

Структура новых форматов:

В новой структуре Лига наций УЕФА начиная с розыгрыша-2028/29 перейдет от системы с четырьмя лигами к трем лигам по 18 команд. Каждая лига будет состоять из трех групп по шесть команд, которые проведут по шесть матчей против пяти разных соперников: по одному дома или в гостях против команд из разных корзин, а также два — дома и в гостях — против соперника из своей корзины.

С учетом участия 55 команд Лига C будет включать одну группу из семи команд, матчи в которой начнутся на одно окно раньше.

Четвертьфиналы, финальный турнир с участием четырех команд и стыковые матчи на повышение/понижение останутся без изменений.

Европейская квалификация будет организована в два уровня. Лига 1 включит 36 команд из Лиг A и B Лиги наций, тогда как Лига 2 будет состоять из оставшихся 18 или 19 команд из Лиги наций.

В Лиге 1 структура турнира будет следующей: три группы по 12 команд, которые будут распределены по трем корзинам. Каждая команда сыграет шесть матчей, по два против команд из каждой корзины, как на клубных турнирах УЕФА.

Лига 2 будет организована по аналогии с Лигой C Лиги наций: три группы по шесть команд или одна группа из семи участников.

Команды-хозяйки, автоматически попавшие в финальную стадию, примут участие в Европейской квалификации, чтобы определить свое место в следующем розыгрыше Лиги наций.

* Лучшие команды из каждой группы Лиги 1 получат прямые путевки, тогда как оставшиеся места будут разыграны через стыковые матчи, что обеспечит равные шансы для команд из Лиги 2.