Самарские «Крылья Советов» приняли решение выкупить трансфер центрального защитника Ивана Лепского у московского «Динамо».

Иван Лепский globallookpress.com

По данным издания Sport Baza, 21‑летний футболист перейдёт в самарский клуб за 25 млн рублей, но бело‑голубые получат право обратного выкупа после первого сезона за 75 млн, а после второго — за 100 млн.

Лепский подпишет с «Крыльями Советов», за которые отыграл этот сезон на правах аренды, контракт на три года. Всего в этом сезоне он сыграл за самарцев 22 матча и забил в них 2 гола.