Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил, что полузащитнику Венделу вернут половину суммы штрафа, который был наложен на него зимой за опоздание на тренировочные сборы.

Ранее бразильский хавбек был оштрафован на 60 миллионов рублей за несвоевременное прибытие в расположение команды. После завоевания чемпионского титула руководство клуба приняло решение вернуть игроку 30 миллионов рублей.

По словам Зырянова, Вендел должен будет потратить эти деньги на организацию большой командной вечеринки в честь чемпионства.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% штрафа возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» — цитирует Зырянова пресс-служба «Зенита».