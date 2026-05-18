Тольяттинский «Акрон» назначил Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера. Искаков работал в штабе прежнего наставника — Заурбека Тедеева.

Мурат Искаков ФК «Акрон»

Под руководством 53‑летнего наставника команда будет готовиться к стыковым матчам с волгоградским «Ротором» за право остаться в Премьер‑лиге.

Они пройдут 20 и 23 мая.

Вчера, 17 мая, стало известно об увольнении Заурбека Тедеева из «Акрона» после разгромного поражения со счётом 1:4 от самарских «Крыльев Советов». По итогам чемпионата тольяттинцы заняли 13‑е место.