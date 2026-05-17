В 37‑м туре английской Премьер‑лиги «Эвертон» на своём поле потерпел поражение от «Сандерленда»— 1:3.
Первый тайм остался за «ирисками»: на 43‑й минуте гол забил Мерлин Роль.
После перерыва забивал только «Сандерленд». На 59‑й минуте отличился Брайан Бробби, на 81‑й минуте забил Энцо Ле Фи, а в компенсированное время точку поставил Вильсон Изидор.
Результат матча
1:0 Мерлин Рёль 43' 1:1 Брайан Бробби 59' 1:2 Энцо Ле Фе 81' 1:3 Вильсон Изидор 90+1'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тирик Джордж 73'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам (Тьерно Барри 73'), Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль (Дуайт Макнил 88'), Кирман Дьюсбери-Холл, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien (Шеймус Коулман 88')
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам (Чемсдин Талби 60'), Рейнилду Мандава, Омар Альдерете (Luke O'Nien 23'), Норди Мукиэле, Лютсхарел Гертрейда, Энцо Ле Фе, Ноа Садики (Вильсон Изидор 77'), Гранит Джака, Брайан Бробби (Крис Ригг 77'), Нильсон Ангуло (Абиб Диарра 77')
Жёлтые карточки: Тим Айрогбунам 26' (Эвертон), Jake O'Brien 47' (Эвертон)
«Сандерленд» поднялся на 9‑е место с 51 очком. «Эвертон» (49) — 11‑й.