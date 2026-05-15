Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель высказался о работе Андрея Талалаева у руля калининградской команды.

«Талалаев показал сильный прогресс, это видно на результатах команды. Он выжал максимум из коллектива, тактически он дал свои идеи, выжал из нас все соки.

Что думаешь насчет его возможного ухода? Если такие разговоры идут, то есть вероятность, что это может случиться. В какую команду? Этого я не знаю, он лучше знает. Понятно, что я бы хотел, чтобы он остался», — цитирует Менделя «Матч ТВ».

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице с 46 очками за тур до окончания сезона.