Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи отреагировал на досрочный титул чемпиона Франции в текущем сезоне.

«Мы очень гордимся 14‑м титулом чемпиона Франции — это пятый подряд триумф и первый подобный случай в истории клуба.

Поздравляю игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь персонал с выдающейся работой. Этот успех — результат слаженных коллективных усилий всех, кто работает в клубе, а также свидетельство силы нашей академии, включая профессиональный дебют пяти молодых игроков. В "Пари Сен‑Жермен" настоящая звезда — это коллектив, который поддерживают наши фантастические болельщики, куда бы мы ни отправились.

Теперь всё наше внимание сосредоточено на следующем вызове в Будапеште: предстоит большая работа, а мы продолжаем вместе писать нашу историю», — цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаем для «Ланса» с его 67 баллами в борьбе за чемпионство за тур до финиша. Таким образом, парижане стали в пятый раз подряд чемпионами Франции.