Российский вратарь Матвей Сафонов вошёл в заявку «ПСЖ» на перенесённый матч 29-го тура Лиги 1 с «Лансом». Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба в социальной сети X.

Встреча состоится 13 мая в Лансе и начнётся в 22:00 мск. По итогам этого матча «ПСЖ» может досрочно оформить чемпионский титул.

Перед игрой парижане лидируют в таблице Лиги 1 с 73 очками после 32 туров. «Ланс» идёт вторым, имея в активе 67 баллов. Для завоевания чемпионства команде Луиса Энрике будет достаточно даже ничейного результата.

Ранее Сафонов пропустил матчи чемпионата Франции против «Лорьяна» и «Бреста», однако между этими встречами полностью отыграл ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). Сообщалось, что российский вратарь испытывал проблемы с икроножными мышцами и тренировался по индивидуальной программе после первой игры с мюнхенским клубом.

30 мая «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.