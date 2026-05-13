Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

После ничьей «Аль-Наср» не смог досрочно гарантировать себе чемпионство в нынешнем сезоне Про-Лиги. Команда занимает 1-е место в таблице с 83 очками в активе, опережая «Аль-Хиляль» на 5 баллов и имея на одну игру больше.

«Мечта близка. Выше голову, нам осталось сделать ещё один шаг! Спасибо вам всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!» — написал Роналду на своей странице в соц. сетях.

Португальский нападающий провел за «Аль-Наср» в нынешнем сезоне Про-Лиги 29 матчей, забил 26 голов и сделал 2 голевые передачи.