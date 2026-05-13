Форвард московского ЦСКА Имран Фиров рассказал о своих эмоциях во время дебюта за основной состав и подчеркнул, что важно быть уверенным в себе во всех ситуациях на поле.

Дебют 18‑летнего Фирова за основной состав армейцев состоялся 6 мая в Кубке России против «Спартака». Нападающий появился на поле при счёте 0:1 на 89‑й минуте.

В игре 29‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) Фиров вышел на поле на 58‑й минуте и стал главным героем встречи: он отдал голевую передачу на Данилу Козлова и забил победный мяч на 90‑й минуте.

«Выходил так, будто это самый обычный матч. Просто атмосфера на дерби другая, ведь на тебя смотрят почти 40 тысяч болельщиков. Мандраж сразу пропал. Да, не получилось забить, но ничего страшного.

Да как такового мандража и нет. Мы с детства к этому шли, надо играть с уверенностью в себе. Понятно, что когда‑то что‑то не будет получаться, но надо не сдаваться, а работать дальше», — сказал Фиров «Матч ТВ».