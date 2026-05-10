Сегодня, 10 мая, в рамках 29-го тура РПЛ «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток арбитра Алексея Сухого из Люберец прозвучит в 12:30 мск.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Жезус.
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Божин, Чернов, Печенин, Костанца, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников.
«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 26 очков после 28 туров. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 29 очками.
В матче первого круга соперники не выявили победителя, сыграв вничью 1:1.