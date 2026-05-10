«Бавария» в субботу с минимальным счетом обыграла «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 1:0.

Единственный мяч позволил мюнхенскому клубу добиться победы, несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме. 11-метровый удар не сумел воплотить в гол нападающий Гарри Кейн.

До этого момента англичанин отличался безупречной статистикой — Кейн реализовал 24 подряд пенальти после перехода в «Баварию» и ни разу не промахивался с точки.

Несмотря на осечку, Кейн продолжает возглавлять список лучших бомбардиров Бундеслиги в нынешнем сезоне с 33 забитыми мячами.