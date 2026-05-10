Великая итальянская «десятка» Роберто Баджо высказал своё мнение о том, с чем связаны проблемы в местном футболе.

Роберто Баджо globallookpress.com

«Исправить нужно многое. Дети больше не играют на улицах, и итальянцев мало в Серии А. Если вам приходится искать игрока в другом месте и натурализовывать его для национальной команды, это значит, что вы не нашли итальянца, способного выступать на необходимом уровне.

Необходимо придумать метод, который действительно будет подталкивать к использованию юных итальянцев. Талантливые игроки по‑прежнему есть, однако следует их искать и развивать. Также в них нужно верить», — цитирует Баджо Corriere dello Sport.

Сборная Италии пропускает третий чемпионат мира подряд. В этом отборе команда не смогла пройти Боснию и Герцеговину, уступив ей в серии пенальти.