Гол полузащитника Жедсона Фернандеша в ворота «Ахмата» (3:1) в 25‑м туре РПЛ признан лучшим в апреле, сообщает сайт лиги.

За 27‑летнего португальца отдали свои голоса 46,69 % от общего числа. Он обогнал в голосовании Данила Кругового (ЦСКА), Сергея Бабкина и Амара Рахмановича (оба — «Крылья Советов»), Константина Тюкавина и Муми Нгамале (оба — «Динамо» Москва), Свена Карича («Пари НН»), Лукаса Оласы («Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).

В марте футболист «Спартака» также получил приз за лучший гол — тогда его обладателем стал Руслан Литвинов.

В этом сезоне Фернандеш провёл 33 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. За красно‑белых он играет первый сезон.