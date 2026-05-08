Тренер петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался по поводу двух главных молодых звёздочек клуба — Даниила Кондакова и Вадима Шилова.

Даниил Кондаков globallookpress.com

«Главное, чтобы это не осталось только вспышкой. Мы со своей стороны поможем ему не улетать слишком далеко, чтобы не было звёздной болезни. Безусловно, ждём возвращения Шилова. То, что это талант, все прекрасно видели. Но, опять же, нужно работать с головой. Будем помогать им», — сказал Анюков «Чемпионату».

19‑летний полузащитник Кондаков в этом сезоне закрепился в основном составе «Зенита», всего провёл 13 матчей и сделал 3 голевые передачи.

18‑летний хавбек Шилов в прошлом году дебютировал за основной состав, но в этом из‑за тяжёлой травмы колена провёл всего 8 матчей, забил 2 мяча и отметился одним ассистом.