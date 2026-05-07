Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил наиболее низкую оценку среди футболистов парижского клуба по версии Footmercato за ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», завершившуюся со счетом 1:1.
Оценки игроков «ПСЖ» по версии Footmercato: Сафонов — 6, Мендеш — 6,5, Пачо — 8, Маркиньос — 7, Заир-Эмери — 7,5, Витинья — 6, Невеш — 6, Руис — 6,5, Кварацхелия — 7, Дуэ — 6, Дембеле — 6,5.
Напомним, первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:4, благодаря чему французский клуб по сумме двух матчей пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке парижане встретятся с «Арсеналом». Финал турнира состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».