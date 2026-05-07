Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о выходе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов.

«Скажу честно, посмотрел игру отрезками. Вчера был непростой матч для обоих вратарей. И Сафонов, и Нойер показали свой уровень, поэтому мячей было пропущено минимально.

Матвей у меня в сборной дебютировал. А вовремя дебютировать в первой сборной — всегда важный момент для футболиста. Рад, что наш представитель будет играть в финале. Дай бог, чтобы ничего не случилось», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.