Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о выходе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Скажу честно, посмотрел игру отрезками.  Вчера был непростой матч для обоих вратарей.  И Сафонов, и Нойер показали свой уровень, поэтому мячей было пропущено минимально.

Матвей у меня в сборной дебютировал.  А вовремя дебютировать в первой сборной — всегда важный момент для футболиста.  Рад, что наш представитель будет играть в финале.  Дай бог, чтобы ничего не случилось», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».  Матч пройдет 30 мая в Будапеште.