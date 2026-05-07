Стала известна символическая команда лучших футболистов по итогам недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико» Мадрид).
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»).
Напомним, что в финал Лиги чемпионов пробились «Арсенал» и ПСЖ. Встреча между этими командами состоится 30-го мая в Будапеште.