Защитник «Арсенала» Вильям Салиба после минимальной победы над «Атлетико» (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов подчеркнул, что команда нацелена выиграть все оставшиеся матчи сезона.

«Это еще не финиш. Впереди четыре решающие игры — три в АПЛ и финал Лиги чемпионов. Мы хотим победить в каждой из них и уверены, что способны это сделать», — заявил футболист ВВС.

По сумме двух игр (первая завершилась со счетом 1:1) лондонцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем противостояния «ПСЖ» — «Бавария». Финал состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

В АПЛ «Арсеналу» до конца сезона предстоят матчи с «Вест Хэмом», «Бернли» и «Кристал Пэлас».