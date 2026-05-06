Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ожидания болельщиков от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он отметил, что исход игры будет зависеть от обеих команд.

Венсан Компани globallookpress.com

«Можно ли ожидать повторения парижской игры? Это зависит от обеих команд. Трудно представить, чтобы кто-то из нас изменил своим принципам, которые помогли нам дойти так далеко. Мы будем играть дома, хотим победить и приложим все усилия для достижения этой цели», — заявил Компани.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене в среду, 6 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд в Париже завершилась со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

Победитель противостояния «ПСЖ» и «Баварии» встретится в финале Лиги чемпионов с командой, которая обыграла «Атлетико» в серии пенальти — «Арсеналом» с общим счетом 2:1.