Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.

Игра начнется 6 мая в 20:00 мск. Сейчас и.о. главного тренера ЦСКА является Дмитрий Игдисамов.

«У "Спартака" есть преимущество, самое главное в том, что они играют дома, при своих болельщиках, поддержка будет запредельная.

Но у ЦСКА новый тренер — новые эмоции, встряска для команды, это им тоже может сыграть на руку. В процентном соотношении на победу той или другой команды 50 на 50. Это дерби, дерби — это другие матчи», — сказал Гранат «Матч ТВ».