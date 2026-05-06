Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев отметил, что красно-белые нацелены выиграть у ЦСКА и пробиться в Суперфинал Кубка России.

Игорь Дмитриев globallookpress.com

6 мая в финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА.

«Конечно. Это очень важный матч, дерби. По сути, полуфинал. Понятное дело, что это очень важный матч, где мы хотим победить и выйти в финал.

Перед этим матчем многое в пользу "Спартака"? Слушайте, у "Крыльев" до матча с нами тоже никакой волшебной серии не было. Тут невозможно судить. Тем более это дерби, полуфинал Кубка. Нет смысла делать каких‑то выводов», — сказал Дмитриев «Матч ТВ».