Астраханский «Волгарь» объявил о назначении Игоря Колыванова на пост главного тренера.

Клуб не сообщает детали сделки с российским специалистом. Колыванов сменил Юрия Юхневича на этой должности.

В нынешнем сезоне «Волгарь» выступает во Второй лиге, занимая предпоследнее 9-е место в таблице дивизиона «А». После 11-и туров у астраханской команды 10 очков.

Ранее Колыванов работал в молодежной и юношеских сборных России, в «Уфе», московском «Торпедо», ереванском «Арарате» и ивановском «Текстильщике».