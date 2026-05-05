Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил, что красно-белые поддержали форварда Антона Заболотного после новости о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы.

«Это не очень хорошо ни для Заболотного, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей и не забил ни одного гола.

«Спартак» после 28 туров РПЛ идет четвертым в таблице, записав в актив 48 баллов.