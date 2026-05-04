Пресс-служба «Акрона» сделала заявление относительно травмы форварда команды Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Лучший бомбардир нашего клуба прошёл дополнительное медицинское обследование после домашнего матча с "Краснодаром", который стал для Дзюбы 50-м в красно-чёрной футболке. В игре форвард досрочно покинул поле в начале второго тайма.

На 53-й минуте Артём получил мышечное повреждение задней поверхности бедра. Желаем Артёму скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 37-летний Дзюба провел 26 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.