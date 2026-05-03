В ФНЛ сообщили, что приняли во внимание неявку «Уфы» на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

Встреча должна была начаться 3 мая в 10:00 мск.

«ФНЛ сообщает, что вечером 2 мая в адрес лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК "Уфа", информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура Первой лиги против ФК "СКА-Хабаровск". ФК "Уфа" в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК "Уфа" на матч», — говорится в заявлении ФНЛ.

КДК рассмотрит обстоятельства данного инцидента и примет решение о матче.

Ранее «Уфа» предупредила, что не может вылететь из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

«СКА-Хабаровск» идет 14-м в таблице, набрав 35 очков. У «Уфы» 31 балл и 15-е место.