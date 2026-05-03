Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Оренбурга»(3:1).

«Не могу сказать, что мы удивили кого‑то комбинациями или играли как "Барселона". Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что "Оренбург" умеет хорошо обороняется и действует очень плотно. Большую часть матча мы строили игру, отталкиваясь от счета, поэтому в некоторых ситуациях нам легче было вытащить соперника, найти зоны. Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

После 28 туров «Сочи» заработал 21 очко и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Оренбург», имея в активе 26 очков, занимает 13-ю позицию.