Защитник «Интер Майами» Йен Фрэй рассказал о реакции капитана команды Лионеля Месси после поражения в матче МЛС против «Орландо Сити», в котором команда уступила со счётом 3:4, несмотря на преимущество 3:0 по ходу встречи.

По словам Фрэя, после финального свистка Месси выступил перед командой в раздевалке и дал жёсткую, но мотивирующую оценку произошедшему.

«Наш капитан выступил в раздевалке и сказал нам много слов. Он поддержал команду перед следующей игрой и отметил, что такое недопустимо. Мы все с ним согласились — это неприемлемо, и подобного больше не должно повториться», — цитирует Фрэя Goal.

Месси отметился голом и результативной передачей, однако это не помогло «Интер Майами» удержать победный счёт. Решающий мяч был пропущен уже в компенсированное время.