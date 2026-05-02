Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

«В первом тайме начали не очень, пенальти этот ненужный. Но после этого чуть собрались и забили свои моменты. Довели игру до победы.

У команды нет права на ошибку? Нам надо выиграть оставшиеся матчи. А дальше как сложится.

Как оценю свою игру? Повод для радости один — что выиграли. А то, что я кривыми передачами помог забить голы партнерам, это уже второстепенно», — сказал Глушенков «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 62 очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея на игру больше. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Сочи» 10-го мая.