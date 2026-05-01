Нападающий «Реала» Эндрик выразил желание, чтобы его сын не выбрал профессию футболиста. В январе 2024 года ему исполнится 19 лет, и он уже стал отцом — его супруга ждет мальчика.

«Я надеюсь, что мой сын выберет другую профессию, например, станет юристом или врачом. Футбол — это очень жесткая среда, и я не хочу, чтобы он столкнулся с её трудностями», — цитирует журналиста Фабрицио Романо слова Эндрика.

С января этого года бразильский форвард выступает за «Лион» на правах аренды. В «Реал» он перешел в 2024 году, а до этого играл за «Палмейрас», с которым дважды выигрывал чемпионат Бразилии. В составе испанского клуба Эндрик завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.