Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Для назначения пенальти это должен быть пенальти.  Контакт (Ганцко с Дьекерешем) в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.

Я не верю в везение, я верю в реализацию.  В первом тайме игра была равной.  Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.  У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта.  Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше.  Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно.  Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», — сказал Симеоне As.

    • Ответная игра между этими командами в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).