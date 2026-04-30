Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

«Для назначения пенальти это должен быть пенальти. Контакт (Ганцко с Дьекерешем) в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.

Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал. У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», — сказал Симеоне As.

Ответная игра между этими командами в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).