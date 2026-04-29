Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился мыслями о заключительных играх в текущем сезоне.

«Идем от игры к игре. Следующий матч у нас против "Крыльев Советов", там нужно забирать три очка, потому что будет тяжелая игра на выезде. Сейчас восстанавливаемся и готовимся к Самаре.

Какое идеальное окончание сезона для "Спартака"? Третье место и победа в Кубке России», — цитирует Зобнина «Матч ТВ»

«Спартак» занимает 4-е место в РПЛ, набрав 48 очков за 27 туров. «Красно-белые» сыграют в финале Пути регионов Кубка России против ЦСКА 6 мая.