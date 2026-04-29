Жозе Моуринью, возглавляющий «Бенфику», ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Моя следующая цель — вывести "Бенфику" в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, то будем играть в крупнейшем турнире Европы. Это единственное, о чем я сейчас думаю», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 63-летний специалист рассматривается как главный кандидат на пост главного тренера «Реала», и президент клуба Флорентино Перес уже начал переговоры с ним.