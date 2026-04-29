Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение своей команды от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Думаю, следовало ожидать, что игра будет проходить на встречных курсах, но я не предполагал, что она окажется настолько открытой. После матча остается странное чувство, ведь мы проиграли — с разницей всего в один мяч. В какой-то момент мы уступали в три гола, но сумели отыграться, и возникло ощущение, что на самом деле мы должны были сравнивать счёт. Особенно в концовке: игроки "ПСЖ" выглядели уставшими, их сводили судороги, и они откровенно тянули время. Мы, безусловно, чувствовали, что у нас есть шанс.

Честно говоря, я считаю, что мы очень здорово начали матч — первые 15-20 минут. Нам нужно было забивать второй гол. Затем из-за ошибки при выходе из обороны мы позволили "ПСЖ" вернуться в игру, и после этого они заиграли лучше. Очень досадно, что мы снова пропустили со стандарта — мы не должны допускать подобного. Тем не менее мы определённо продемонстрировали отличную реакцию на происходящее. Да, у соперника был еще один контрвыпад, когда они попали в перекладину, однако в целом остается ощущение, что мы способны на большее», — приводит слова Киммиха пресс-служба мюнхенцев.

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.