Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Любой тренер зависит от результата. Его не было в таблице, поэтому это логично. "Пари НН" сейчас в зоне вылета. Хоть и осталось три игры, но ситуация сложная для них.

У каждого свое мнение. Честно говоря, для меня это не совсем понятное решение. Можно было оставить его до конца сезона», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ. В последних шести матчах чемпионата команда не смогла одержать ни одной победы.

Ожидается, что новым наставником нижегородского клуба станет Вадим Гаранин.