Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о матче против «Милана» (0:0).

«В первом тайме мы пытались контролировать ход игры, но в очень академичной и предсказуемой манере. С этим соперником всегда нужно быть осторожным, потому что всегда кажется, что ты все контролируешь, а потом оказываешься в окружении 3-4 их игроков. Мы много работали над тем, чтобы это предотвращать.

Дэвиду иногда удается выходить из сложных ситуаций благодаря своей технике. Он много бегает, а в плане прессинга всегда дает результат. Он не обыгрывает соперников, когда у него мало пространства, и не опускается слишком глубоко. Ему нужна поддержка.

Влахович? Нам нужен был кто-то вроде него во втором тайме, но он мало тренировался. Даже Кенан Йылдыз, когда вышел на поле, запыхался после двух забеганий. Душан долгое время отсутствовал, и если бы он долго играл сегодня, это поставило бы под угрозу его участие в заключительном отрезке сезона. Так что теперь он сможет нам помочь», — приводит слова Спаллетти сайт Джанлуки Ди Марцио

По итогам этого матча команды остались при своих: «Милан» с 67 очками идет третьим, «Ювентус» (64) — четвертый.