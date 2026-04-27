Полузащитник «Милана» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона из-за травмы челюсти.

По данным Sportske Novosti, у футболиста диагностированы два перелома скулы, что исключает его участие в играх «Милана» до конца сезона.

Как сообщает источник, Модрич будет готов принять участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Хорватии, капитаном которой является полузащитник, выступит в группе с командами Англии, Ганы и Панамы.