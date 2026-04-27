Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился своими мыслями о выступлении нападающего Кристиана Пулишича после матча 34-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса», который завершился вничью со счетом 0:0. Пулишич не смог забить уже в 16-й раз подряд.

«Кристиан — невероятно чуткий игрок, и его текущая серия без голов оказывает на него значительное психологическое давление. Он также испытывает сложности в силовой борьбе и из-за отсутствия центрального нападающего. Однако я должен найти баланс в команде, так как у нас есть важные цели, которые мы должны достичь», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив десять голов и отдав три результативные передачи.