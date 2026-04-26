Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл 11-й матч «на ноль» в нынешнем сезоне и по этому показателю опередил своего партнёра по команде Люку Шевалье.

Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности в игре 31-го тура чемпионата Франции против «Анже», в которой парижский клуб одержал победу со счётом 3:0.

В текущем сезоне россиянин провёл 22 матча во всех турнирах. У Шевалье на счету 10 «сухих» встреч в 26 играх, при этом французский вратарь не появлялся на поле с конца января.

Контракт российского вратаря с «ПСЖ» действует до лета 2029 года.